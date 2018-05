Brandy wint ereklasse in Bennekom

Vijf paarden gingen in de herkansing van de ereklasse. Brandy manifesteerde zich in handen van Harry van Middelaar met een extra front en met zoveel vanzelfsprekendheid in zijn bewegingen, zo’n Brandy is niet zomaar te kloppen. Maar wel heel dichtbij leek de KWPN hengst Cizandro (v. Waldemar) van Gebr. van Manen en Gebr. den Otter te komen. In handen van Robbie van Dijk liep hij een topwedstrijd en zeker zijn herkansing was subliem. Zo lichtvoetig en zo mooi beheerst en zo vanzelfsprekend. En zoveel kijk erop.

Publiek voor Cizandro

Het publiek gaf aan de show van Cizandro enorm te waarderen. De jury zag toch liever Berino (v. Stuurboord) met Mark de Groot op plaats twee. Berino bewoog zeker ijzersterk en wist Cizandro voor te blijven. Cizandro kwam van plaats vijf en het publiek liet toen al horen het met deze plek zeker niet eens te zijn. De volgende topper was Equifirst Amadeus (v. Saffraan) met Leendert Veerman gevolgd door Dendrini (v. Manno) van de familie Kooyman met Henk Hammers. Twee ijzersterke bewegers die heel goed passen bij deze ijzersterke kopgroep.

Kleine limietklasse

De goed bezette kleine limietklasse was de eerste tuigpaardenrubriek op CH Bennekom. Een zestal paarden kreeg een herkansing en dat leverde pracht strijd maar ook een wisseling van de koppositie op. Die ging naar de KWPN hengst Idol (v. Manno) van Black Horse B.V. met aan de leidsels Mark de Groot. Idol showde zich met veel allure op grootse wijze. De wisseling van de koppositie ging ten koste van de ijzersterk bewegende en foutloos showende ECW Imondro (v. Cizandro) van Alfons Engbers met aan de leidsels Lambertus Huckriede. De uiterst chique en dansende Heideroos (v. Cizandro) van Wout Liezen werd door Harry van Middelaar naar plaats drie gereden. Henk Hammers en de KWPN hengst Heliotroop VDM (v. Colonist) van Jaap van de Meulen eindigde op plaats vier.

Veel KWPN hengsten in grote limiet

Het was geweldig genieten van de grote limietklasse die voor de helft bestond uit KWPN hengsten. Het aantal deelnemers was weliswaar klein maar de kwaliteit was groot. Vier van de zes paarden mochten en herkansing aangaan en dat leverde een kleine verschuiving op. Maar niet in de top want winnaar Eebert (v. Atleet) van Gebr. van Manen klom er in handen van Robbie van Dijk op indrukwekkende wijze in. Daarna weer een KWPN hengst namelijk Eebert’s halfbroer Bommelsteyns Hubert (v. Cizandro) van Jaap van der Meulen. In handen van Lambertus Huckriede kwam Hubert, die zich zeer sterk en foutloos bewegend en daarbij een pracht front genereerde, het dichtst in de buurt Eebert. In handen van Anneke Huckriede zette Hubert later op de dag nog weer een prestatie van formaat neer in de damesrubriek en deze won hij dan ook.

Opnieuw goedgekeurde hengst

Ook de derde plaats in de grote limietklasse was voor een KWPN hengst en dat was Dylano (v. Plain’s Liberator) van Black Horse B.V. en M.C. de Groot. Dylano klom een plekje en dat kwam doordat hij in de herkansing steeds vaster en grootser presteerde en steeds meer bodem nam. Met een zeer scherpe, actievolle en knappe verrichting haalde de merrie Funita (v. Manno) van Jaap van der Meulen plaats vier binnen in dit grote geweld.

Hengst en merrie winnen tweespan

Een staaltje van stuurmanskunst maar ook van lef mag het genoemd worden, het uitbrengen van het span Funita en haar halfbroer de KWPN hengst Heliotroop. Henk Hammers doet het en weet dit prille span van Jaap van der Meulen al in volkomen harmonie te laten presteren. Zij wonnen dan ook de ereklasse tweespannen. Plaats twee ging ook naar een pril span. Dat waren de bruinen Anton (v. Sire) en Heraut (v. Bentley VDL) van en met Freek Saris. Ook dit chique en actievolle span sprak zeer aan. De spannen van Leendert Veerman en Etienne Raeven volgden.

Nieuwelingen klasse

De nieuwelingenklasse winnen in Bennekom betekent voor een tuigpaard zo ongeveer eeuwige roem. Deze eer viel te beurt aan de KWPN hengst Innovatief. Vanaf plaats twee steeg de zoon van Zepplin van fokker Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg met aan de leidsels Mark de Groot naar de koppositie en dat met luid en duidelijk hoorbare instemming van het publiek. De vorig jaar ingeschreven Innovatief beschikt over een heel rijk front met heel veel kap. Daarnaast beschikt hij over machtige en krachtige, zeer expressieve bewegingen met een hoog grijpend voorbeengebruik. Leendert Veerman won de tweede prijs met Equifirst Jannes (v. Manno), gevolgd door Lambertus Huckriede met de veel Hackneybloed voerende Just Lucky (v. Wentworth Ebony).

Bron KWPN