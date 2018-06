Brett Parbery wint Wereldbekerkwalificatie Boneo

In de Grand Prix kür in de Wereldbekerwedstrijd van Boneo, Australië, ging de winst afgelopen weekend naar Brett Parbery en DP Weltmieser (v. Weltmeyer). De combinatie haalde met 74,610% hun hoogste score in bijna drie jaar en sloot daarmee de laatste kwalificatiewedstrijd in Australië voor de World Equestrian Games winnend af.