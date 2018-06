Britney de Jong: ‘Alleen hier lopen is al leuk’

De zestienjarige amazone had zich geen beter internationaal debuut kunnen wensen. “Het is enorm gaaf om mee te maken. Alleen hier lopen is al leuk”, steekt ze enthousiast van wal. “Het is voor ons allebei allemaal nieuw. In de landenproef had ik een paar grote afstemmingsfouten, maar was ik wel heel blij met de score.”

Begin is er

De Jong reed de proef van vandaag meer op safe. “Ik rijd morgen nog de kür, dus ik wilde hem een beetje sparen. Omdat de proef minder fouten bevatte kwam de score ook een fractie hoger uit. Er waren alsnog wat kleine afstemmingsfoutjes, maar het begin is er.”

Eerst genieten

Caramba kwam via instructrice Annemarie Brouwer bij De Jong terecht. “We zijn bij eigenaresse Yvette Vreeburg bij hem gaan kijken en een week later stond hij op stal. Inmiddels rijd ik hem acht weken.” De Jong wil wel proberen om in een kader terecht te komen, maar is daarvoor niet in Hagen. “Misschien in de toekomst. Maar eerst hiervan genieten!”

Weer winst Sieverding

De individuele proef werd gewonnen door Marlene Sieverding en de Fürst Romancier-zoon Fürst Levantino.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl