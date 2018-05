Brits eventingpaard loopt fatale blessure op tussen de hindernissen op Badminton

Redpath Ransom werd onmiddellijk met de paardenambulance terug naar de stallen vervoerd, waar hij werd onderzocht door een specialist. Vanwege de ernst van de niet-operabele voorbeenblessure is besloten om hem in te laten slapen.

“Het doet me veel verdriet om te zeggen dat hij te veel pijn had en een te slechte prognose, waardoor we genoodzaakt waren om de moeilijkste beslissing te nemen, die je als eigenaar kunt nemen”, vertelde Bragg op Horsetalk. “Hij was een van de moedigste paarden, die ik ooit heb mogen rijden en zijn vertrouwen in mij was grenzeloos.”

Bron: Horsetalk