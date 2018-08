Brits team Tryon bekend, gele kaart-ruiter niet mee

Het team bestaat uit Ros Canter met Allstar B (v. Ephede For Ever), Tina Cook met Billy The Red (v. Balou du Rouet), Piggy French met Quarrycrest Echo (v. Clover Echo), Tom McEwen met Toledo De Kerser (v. Diamant de Semilly) en Gemma Tattersall met Arctic Soul (v. Luso XX).

Ros en Allstar B maakten deel uit van het team dat vorig jaar op de Europese kampioenschappen in Strzegom goud won. De combinatie eindigde dit jaar op de derde plek in Badminton. EK-teamgenoot Cook met Billy The Red vielen dit voorjaar op in Burnham Market en misten Badminton. Maar de combinatie won afgelopen weekend de CIC3* van Hartpury.

French en Quarrycrest Echo wonnen in mei Chatsworth. McEwen en Toledo De Kerser finishten als zevende in Badminton. Tattersall en haar EK-paard van 2015 eindigden dit jaar als vierde in Badminton.

In opspraak door overmatig zweepgebruik

Oliver Townend, de huidige nummer een van de wereldranglijst, stond met Ballaghmor Class (v. Courage II), Cooley Master Class (v. Ramiro B) en Cooley SRS (v. Ramiro B) op de longlist maar is niet opgenomen in het team. De ruiter raakte eerder dit jaar in opspraak door overmatig zweepgebruik en kreeg een gele kaart voor zijn manier van rijden.

Successen Townend

Townend maakte deel uit van het gouden Britse team op het EK in Strzegom en werd dit jaar tweede en vijfde in Badminton. Afgelopen week won de ruiter het Kentucky Three-Day Event.

Teleurgesteld

“Als de huidige nummer één van de wereld ben ik enorm teleurgesteld dat ik niet ben geselecteerd om Groot-Brittannië te vertegenwoordigen op de Wereldruiterspelen. Ik heb alles gegeven wat ik kan met uitstekende resultaten, vooral met het winnen in Kentucky en het behalen van een tweede en vijfde plaats in Badminton en de overwinning in Burghley. Maar ik wens alle geselecteerde ruiters het allerbeste in Tryon en moedig ze aan bij het behalen van de titel na onze successen op het afgelopen Europees kampioenschap”, aldus de teleurgestelde Townend.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FB