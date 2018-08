Britse eventing team mist Nicola Wilson op WEG

Wilson’s Bulana heeft een lichte blessure opgelopen en zal volgens de British Equestrian Federation niet op tijd fit zijn voor de Wereldruiterspelen in september.

Sterkste teamlid

Met het uitvallen van Bulana mist team Groot Brittannië een ijzersterke combinatie. Op het Europese Kampioenschap Eventing vorig jaar wonnen de twee individueel brons en team goud. Ook wonnen Wilson en Bulana begin juli nog een wedstrijd op het één na hoogste niveau; de CIC3* wedstrijd in Barbury. Wilson heeft ook geen vervangend paard, en daarom neemt Alex Bragg met het Nederlandse fokproduct Zagreb (v. Perion) haar plek in het team in.

Long list

Het definitieve Britse eventing team is vooralsnog verder nog niet bekend. Er was een 15 combinaties tellende longlist, en met het uitvallen van Wilson zijn dus nog 14 kandidaten over. De deadline voor de definitieve opgave voor Tryon is 3 september, dan moeten alle teams bekend zijn.

