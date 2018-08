Britt Dekker: ‘M’n hele leven nog nooit zo zenuwachtig’

Britt Dekker is er in geslaagd een finaleplaats te bemachtigen in het M2 dressuur op de Hippiade. Met de Veron-dochter Kingsley Eve behaalde ze de zevende plaats in de eerste groep. “Zo fucking spannend. Zit nu bij de laatste veertien van de zestig van Nederland!”, vertelde de amazone trots voor de camera van het ANP.