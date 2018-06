Britten domineren FEI wereldranglijst eventing

Oliver Townend verstevigde zijn positie op de wereldranglijst door zijn tweede en vijfde plaats op Cooley SRS (v. Ramiro B) en Ballaghmor Class (v. Courage II) in Badminton. Zijn landgenotes Gemma Tattersall en Rosalind Canter klommen naar de tweede en derde plaats.

Canter stijgt dankzij twee KWPN’ers

Tattersall pakte met haar vierde plaats in Badminton op Arctic Soul (v. Luso xx) 98 punten. Canter steeg op de ranglijst door haar goede prestaties met de KWPN’ers Allstar B (v. Ephebe for Ever), derde in Badminton, en de Guidam-zoon Zenshera (zevende in Chatsworth). Tim Price en Sarah Bullimore maken de top vijf vol.

Hamar-dochter bezorgt Taylor zege in Tattersalls

Izzy Taylor kwam met stip de top tien binnen door haar overwinning met de KWPN’er Call Me Maggie May (v. Hamar) in de 3* in Tattersalls dit weekend. Taylor staat nu zevende. Ze wordt gevolgd door de Amerikaan Boyd Martin die met de drie overwinningen in Allentown veel punten pakte.

Jonelle Price grootste stijger

Ook Lauren Kieffer steeg flink, van 24 naar elf, onder meer door de negende plaats met de Pacific-dochter Veronica in Badminton. Jonelle Price is wel de grootste stijger, ze stond op 206 en bezet nu plek 41. De Nieuw-Zeelandse amazone zette zich op de kaart door Badminton te winnen op Classic Moet (v. Classic xx) en in Tattersalls werd ze tweede in de 3* met Faerie Dianimo (v. Dimaggio).

Lips beste Nederlander

Tim Lips is de beste Nederlander op de 40ste plaats. De overwinning in Renswoude en de vierde plaats in Wiesbaden deden hem twaalf plaatsen stijgen in het klassement. Alice Naber staat met de 47ste plaats nog net in de top vijftig.

Klik hier voor de FEI ranglijst.

Bron Eventing Nation