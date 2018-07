Broers Van de Pol zegevieren met jonge paarden

Gisteren had Bas Knijf zichzelf als grootste concurrent. Hij werd zowel eerste als tweede. Vandaag was Knijf opnieuw ruimschoots de snelste bij de vijfjarige. Ditmaal won hij met Irocca van de Postbaan, de Montender-dochter waarmee hij gisteren tweede werd.

‘Bassen’ op dreef

Op iets meer dan twee seconden afstand volgde naamgenoot Bas Moerings, die gisteren ook al goede zaken deed in Valkenswaard. Hij stuurde de bij het KWPN-goedgekeurde Ipsthar foutloos rond in 60,57 seconden. Ook de derde plaats bij de vijfjarigen werd bezet door een KWPN’er. De Britse Emily Sage finishte met de Harley-zoon I am a Harley in 61,92 seconden. Rob van Bussel werd vierde en vijfde.

Broers paard

Henk van de Pol won net als gisteren bij de achtjarigen met Looyman Z (v. Numero Uno), die in eigendom is van zijn jongere broer Bert Jan en W.M.J. Looymans. Van de Pol was bijna vijf seconden sneller dan de concurrentie. De top drie bestond verder uit de Italiaan Nico Lupino met Dear Boy (v. Diarado) en de Belg Karel Cox met de Toulon-zoon Kill Bill Max.

Bas Moerings en Bas Knijf behaalden ook bij deze leeftijdscategorie de top tien. Moerings werd vijfde met Fasther (v. Vigo d’Arsouilles) gevolgd door Knijf met Cassius Clay VdV Z (v. Calvino Z) op de zesde plaats.

Marshall mengt zich

Bij de zesjarigen zegevierde Bert Jan van de Pol met de Non Stop-dochter Ginette. De Ier Harry Marshall stak een stokje voor een top vijf gevuld met de Nederlandse driekleur door te finishen in de tweede tijd met Mistral van ’t Dauwhof (v. Iq du Marais). Bas Moerings maakte de top drie compleet met Hervesther (v. Elvis ter Putte). Moerings was slechts 0,04 seconden langzamer dan Marshall.

Rob van Bussel, Joost Martens en Tamara Klop noteerden alle drie een tijd in de 61 seconden en eindigden hiermee respectievelijk op de vierde, vijfde en zesde plaats.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl