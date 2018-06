‘Bronzen’ Driessen naar derde plek na twee onderdelen

Maar liefst zestig combinaties verschenen aan de start in de CIC1*. Na twee onderdelen staat Nina Hut met de zestienjarige Connection D (v. Cornelis Z) aan de leiding. In de dressuur trapte het duo af met een winnende 74,35%. In de daarop volgende springparcours kwam het duo ongeschonden over de finishlijn en wisten ze de leiding in het klassement te behouden.

Dubbelslag

De Belg Wouter de Cleene maakte de top drie compleet. Hij staat voorlopig tweede met Boy (v. Betel xx) en derde met de door P.J.M. Van Den Bogaard gefokte Funia-Stronia (v. Delamanga).

Naast Nina Hut staat voorlopig Okke Peemen met palomino merrie Zulu Hdh (v. Roven xx) ook in de top tien. Het duo begon om een 25ste plaats met een score van 65,87%, maar dankzij een foutloos springparcours steeg ze naar een negende plaats.

Duitse leiding

In de CIC2* gaat de Duitse Kai-Steffen Meier met de Songline-zoon Eiskonig. Het duo reed niet vlekkeloos met een derde plaats in de dressuurproef en daarna vier strafpunten in het springparcours, maar deze resultaten samen zijn voorlopig voldoende voor de klassement leiding.

Het beste Nederlandse resultaat in deze klasse is tot nu toe voor Lonneke Klein Willink met The Top Notch (v. Limmerick). In de dressuurproef reed Klein Willink 63,75% bijeen, wat voldoende was voor een achtste plaats. Deze klassering bleven ze vasthouden met vier strafpunten in het springparcours.

Flink uitgedund

Voor de CCI2* stond vandaag de dressuur en de cross op het programma. Voor deze rubriek hadden zich slechts zeventien ruiters aangemeld, maar in het laatste onderdeel gaan er niet meer dan tien ruiters van start. Zo ook zal Alice Naber morgen niet starten. Na de dressuur stond ze met Acsi Zamzam (v. Roven xx) op kop met 74,58%, maar de combinatie werd in de cross uitgesloten.

Voor Nederland startten morgen alleen nog Levi Driessen, die momenteel derde staat, en Wendela Schlimmer, die tiende staat in het voorlopige klassement. Driessen startte met zijn hengst Lancero Dancer op een zesde plaats met een percentage van 68,33%. Na de cross steeg de ruiter die morgen zijn negentiende verjaardag viert naar een derde plaats met (49,3 strafpunten). Zal hij morgen een verjaardagzege maken? Dan zal hij het springparcours beter moeten afleggen dan de Duitsers Marc Dahlkamp (37,9 strafpunten) en Jörg Kurbel (45,1 strafpunten).

CCI1*

Ook in de CCI1* gaat een Duitse ruiter aan de leiding. Felix Etzel staat momenteel op kop met de achtjarige Inception 2 (v. Abdullah). Collette de Bruin steeg na de cross naar een voorlopige zevende plaats met de pas zevenjarige Gelina (v. Andiamo Z).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl