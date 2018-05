Bruce Goodin hoopt op WEG met Bäckatorps Danny V

Zijn voormalig ruiter Niclas Haking, die de ruin sinds 2016 onder het zadel heeft, hoopt op veel successen voor de nieuwe combinatie. “Bäckatorps heeft nog steeds een belangrijk aandeel in Danny en we volgen graag hun weg naar Tryon.”

Gezocht naar mogelijkheden

De in Zweden gevestigde Goodin is in zijn nopjes met de aanschaf van Danny. “Na de Nations Cup gingen we op zoek naar de mogelijkheden om dit te vervolgen. Het is geweldig om met hem verder te gaan, het is een fantastisch paard. Hij heeft de juiste kwaliteiten, maar nog het allerbeste is zijn karakter, hij is sterk, maar altijd even cool.”

Bron: Tidningen Ridsport