Bruggink grijpt net naast winst in zware GP Twente

Weer geen Twentse winnaar voor CSI Twente dus. Ondertussen is het al weer elf jaar geleden dat dat voor de laatste keer lukte. De laatste Twentenaar die het hoofdnummer van CSI Twente pakte was Gerco Schröder. Hij maakte alle Tukkers blij met Eurocommerce Milano in 2007.

Krappe tijd

Vandaag in Geesteren was vooral de krappe tijd in het basisparcours onderwerp van gesprek. Dagblad van het Noorden noemt de Grote Prijs van Twente zelfs mislukt. Van de 50 starters bleven er slechts twee foutloos in het basisparcours. Bij maar liefst zes ruiters stond er geen 0 achter hun naam puur vanwege het overschrijden van de tijd. Vijf ruiters noteerden 1 strafpunt voor tijdsoverschrijding en een zesde 2.

Tukker

Het duurde 35 ritten voordat een combinatie foutloos en binnen de tijd door het parcours kwam. En dan ook nog eens een Tukker. Gert-Jan Bruggink, twee weken gelden nog winnaar van de Grote Prijs op Jumping Schröder Tubbergen, was in één klap heel dichtbij de overwinning.

Barrage

De Italiaan Antonio Alfonso deed dat Bruggink na en zo moest er een barrage aan te pas komen om de winnaar te bepalen. Bruggink gaf in die barrage als eerste starter vol gas, maar na een kleine communicatiestoornis ging er een balk naar beneden. Zo kon Alfonso zijn SBS’er Chin Hin D’Hyrencourt (Taran de la Pomme x Elanville) rustig door de barrage sturen om de overwinning op te eisen.

Houtzager 4e, Vrieling 6e

Marc Houtzager en Jur Vrieling hoorden bij de vijf ruiters die één enkele strafpunt opliepen in het basisparcours. Eerder deze week wonnen Marc Houtzager en Sterrehof’s Baccarat (Padinus x Silvio II) de 1.50m-kwalificatieproef op CSI Twente. Vandaag in de Grand Prix lukte het nét niet om door te dringen tot de barrage, het werd een 4e plaats. Nog net achter Paul Estermann en Curtis Sitte (Ugano Sitte x Chellano Z).

Jur Vrieling behoorde met de Zavall VDL-zoon Davall ook tot de combinaties voor wie de toegestane tijd het struikelblok bleek in het basisparcours. 2 strafpunten en een 8ste plaats waren er voor Doron Kuipers en Charley (v. Calido I).

Uitslag

Kijk hier de gehele Grote Prijs terug:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl