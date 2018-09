Bruynseels pakt de laatste proef van de GCT of Rome

Even leek het of het niet sneller kon dan de Italiaan Gianni Govoni die met Antonio (v.Oklund) in 45,00 seconden snel rond reed. De Belg reed echter een supersnelle ronde met Lady Cracotte (v.Quaprice Bois Margot) in 42,72 seconden en dook meer dan twee seconden onder de tijd van de Italiaan.

Top vier

Uiteindelijk eindigde Govoni op een vierde plaats. De Ier Bertram Allen reed Hector van d’Abdijhoeve (v.Cabrio vd Heffinck) rond in 43,94 en pakte daarmee een tweede plaats. Derde werden Pius Schwizer en About A Dream (v.Clinton) met een tijd van 44,14 seconden. De Nederlanders wisten zich helaas niet bij de barrage kandidaten te voegen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl