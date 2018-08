Bruynseels wint 1,50 GCT Valkenswaard, Nederland op twee en drie

De tijd van 41,45 seconden was de tijd waarmee Bruynseels zijn concurrentie te snel af was. Eric van der Vleuten deed een goede poging Bruynseels van de troon te stoten, maar kwam net tekort en werd tweede. Smolders reed een snelle barrage, pakte risico’s onderweg, maar was uiteindelijk niet snel genoeg. Een derde plaats was het resultaat, net voor zijn protegé Jos Verlooy die met Caracas (v.Casall) vierde eindigde.

Medium Tour finale

De medium tour finale van de CSI2* werd na een barrage van 18 deelnemers nipt gewonnen door Jody van Gerwen. Van Gerwen reed Inebelle van ’t Welthof (v.Takisha van Berkenbroek) foutloos in een tijd van 38,71. De tweede en derde plaats waren voor de Belgen Alexander Housen (Ivanhoe) en Lena Leonard (Gloria vh Kluizebos). De Nederlanders Niels Tacken met Chenna Z (v.Chablis) en Lars Kersten Kaddee van de Knuffel (v.Cassini II) pakten een vierde en vijfde plaats.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl