De door Erja Aholainen gefokte Champagner voltooide in november 2014 zijn Hengstleistungsprüfung in Münster-Handorf, waar hij gemiddeld uitkwam op een 7,54. In datzelfde jaar nam Kira Wegmann de teugels over van zijn amazone Claudia Rüscher.

Ruiterwissel

Twee jaar later vond er weer een ruiterwissel plaats, Rüscher kreeg de hengst weer terug op stal. Later dat jaar kreeg hij in de finale van de Bundeschampionate een reeks aan negens, alleen de stap leverde een acht op.

Bron: Eurodressage