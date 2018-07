Bundeskampioene en goedgekeurde hengst in veiling

Zikade (Singolo x Tambour) behoorde destijds tot één van de meest veelbelovende merries van Duitsland. Op vierjarige leeftijd won ze met Dorothee Schneider in het zadel het Bundeschampionat en een jaar later nam ze deel aan het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden.

Einde sportcarrière

In 2017 verscheen de merrie nog enkele keren in de ring onder Ann-Christin Wienkamp, maar niet lang daarna raakte ze geblesseerd en werd ze uit de sport teruggetrokken. Sindsdien wordt de merrie ingezet voor de fokkerij. Op de Trakehner Hengstenkeuring van 2017 werd er voor een Freiherr von Stein-embryo uit Zikade voor 24.000 euro verkocht.

Herakles

Herakles (Gribaldi x Michelangelo) was in 2011 de reservekampioen van de Trakehner Hengstenkeuring. In 2013 werd hij onder Mareike Peckholz Trakehner rijpaardenkampioen, waarna Schneider de teugels overnam. Ook diens stalamazone Laura Ströbel bracht de hengst enkele malen uit. Na nog een ruiterwissel nam ook Wienkamp Herakles over. Samen waren ze succesvol tot in de Intermediaire A, B en II.

Bron: St. Georg/Paardenkrant-Horses.nl