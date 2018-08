CAI Beekbergen decor voor NK Vierspannen

Ondanks de warmte tijdens de voorbereidende werkzaamheden, is de organisatie in Beekbergen er weer helemaal klaar voor. Dit jaar zijn er diverse nieuwe hindernissen voor de marathon verrezen en is ook de watercombinatie geheel vernieuwd.

Nederlands kampioenschap

Het Nederlands kampioenschap voor de vierspannen is geïntegreerd in de internationale wedstrijd. Voor Nederland verschijnen toppers als titelverdediger Koos de Ronde, Mark Weusthof en Theo Timmerman aan de start. IJsbrand Chardon slaat het NK dit jaar over om zijn paarden even iets rust te gunnen in de aanloop naar het wereldkampioenschap dat in september in het Amerikaanse Tryon verreden wordt.

Internationaal geweld

Naast de Nederlandse toppers komt er ook veel internationaal geweld aan de start. Zo komt uit Duitsland Christoph Sandman, uit de Verenigde Staten Chester Weber, de Fransman Coudry en van onze zuiderburen zijn er aanmeldingen van onder meer Glenn Geerts en Dries Degrieck. De volledige deelnemerslijst en het gedetailleerde programma zijn te vinden op www.caibeekbergen.nl.

Unieke samenwerking

Naast de vierspannen staat er ook een internationale tweespan wedstrijd op het programma en komen er diverse paramenners in actie. Op zondagmiddag is er ook een geweldig showprogramma met onder meer een unieke demonstratie waarin dressuuramazone Adelinde Cornelissen samenwerkt met Claudio Fumagalli en Mieke van Tergouw.

Programma menwedstrijden

Donderdag 9 augustus – dressuur tweespannen

Vrijdag 10 augustus – dressuur vierspannen en paramennen

Zaterdag 11 augustus – marathon

Zondag 12 augustus – vaardigheid

Bron: KNHS/Paardenkrant-Horses.nl