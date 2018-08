Candy’s volle zus Caty vooraan, Eternity stelt teleur

De volle zus van de absolute publiekslieveling van de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden dit jaar, Candy OLD (v. Sir Donnerhall), heeft in Warendorf de kwalificatieproef voor vierjarige merries en ruinen gewonnen op de Bundeschampionate. Daarmee is de kans groot dat Caty OLD (ook de volle zus van Sir Heinrich en Cindy OLD) in de voetsporen van zus Candy en Cindy gaat treden, die beide ook als Bundeskampioene werden gehuldigd.