Buiten zijn ietwat aparte karakter is Zum Glück, een zoon van Zalando (Zack x Sunny-Boy) uit een moeder van Golden Game (v. Grannus), gewoon een ontzettend goed paard. In Warendorf toonde hij in draf en galop enorme aanleg, de stap kwam door spanning niet helemaal uit de verf. Familie Rothenberger was er net iets eerder bij en Sönke probeerde de ruin tien dagen geleden uit. “Hij gaf Sönke direct een heel goed gevoel. Super fijn in de aanleuning en ontzettend veel vermogen. Net als Cosmo is hij in de omgang ook niet zo makkelijk. Maar precies deze paarden liggen Sönke”, vertelt Sönkes moeder Gonnelien Rothenberger-Gordijn.

Niet eens met de 4 voor rittigkeit

De jury strafte het streng af dat gastruiter Philipp Hess er nauwelijks op kon komen. Er waren vier pogingen voor nodig en uiteindelijk lukte het met verenigde krachten. De ruin kreeg van de jury een 4 voor de rittigkeit en de spanning in de stap werd met een 5 beoordeeld. Met totaal een 7,1 gemiddeld werd Zum Glück laatste. Gonnelien is het daar niet mee eens: “Ik vond de beoordeling van 4,0 niet goed. Wat heeft dit met rittigkeit te maken? Daarna liep hij weer als een klokje. Oké , de stap kwam niet uit de verf, alhoewel hij wel over een hele goede stap beschikt.”

Na Tryon naar Gestüt Erlenhof

“Na Tryon, de 18e komt hij naar ons. Wij verheugen ons op dit fantastische paard”, zegt Rothenberger. Niet onverstandig, een ongelukje bij het opstappen kan Sönke Rothenberger – één van de WK-medaillekandidaten – nu vlak voor de Wereldkampioenschappen niet gebruiken.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl