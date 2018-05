Carambole-zoon Euro Kwik Boy vierde in Grand Prix Ebreichsdorf

In de eerste week van de Spring Tour in het Oostenrijkse Ebreichsdorf werd de twee sterren Grand Prix op naam geschreven van de Hongaar Sándor Szász. Szász was met Landprinz-zoon Lorenzo 354 foutloos en ruim sneller dan de nummer twee Nadia Abdul Aziz Taryam met Cortado (v. Cassus). Een goede vierde plek was er voor de door Bennie Lankheet uit Haaksbergen gefokte Euro Kwik Boy (v. Carambole) in handen van de Slowaak Michal Zak.