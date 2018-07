“Ik ben super blij met deze prestaties, zeker in een internationaal deelnemersveld als deze”, vertelt Carlijn Huberts enthousiast. “Ik heb twee dagen hele fijne proeven gereden. Voor het binnenkomen hebben we beide dagen erg hoge punten gescoord.”

Afgroeten blijft lastig

“Gisteren had ik nog een klein foutje in de eners, vandaag scoorden we er weer een acht op. Ook de piaffe en passage zijn onderdelen waar Watoeshi goed op scoorde”, vervolgt ze. Toch was er ook wel een puntje van kritiek. “Het stilstaan bij het afgroeten op het einde van de proef blijft een lastig puntje.”

Verschil in punten

De scores bij Huberts varieerden vandaag van 70,769% tot 64,103%. “Dat drukte mijn score wel wat. Maar ik ben erg blij met hoe deze wedstrijd is gegaan en hoe Watoeshi heeft gelopen”, aldus de amazone.

De Groot doet er een schepje bovenop

Amber de Groot, die gisteren een mooi internationaal debuut beleefde met Homemade (v. Hexagon’s Louisville), deed er nog een schepje bovenop en behaalde een mooie 68,441% waarmee ze de tweede prijs in ontvangst nog nemen voor haar individuele proef bij de junioren. Felice Blaauw moest met TC Take It Easy (v. Florestan I) juist een plek inleverden en eindigde vijfde.

Naberink en Ten Hoor wisselen stuivertje

Eindigde young riders-amazone Maaike ten Hoor gisteren nog op de zesde plaats in de landenproef, vlak voor Mieke Naberink met Chesspoint (v. Westpoint), waren de rollen in de individuele proef omgedraaid. Met Winder-Don (v. Don Primero) kwam Ten Hoor vandaag met 67,118% vlak onder Naberink.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl