“Dit was een mooie oefenwedstrijd. Vanwege m’n studie heb ik eigenlijk alleen de grote wedstrijden gereden. Nu ik vrij heb kan ik mooi wat meer wedstrijdenritme opdoen en meer routine krijgen in de proef”, legt Carlijn Huberts uit die onlangs haar bachelor Diergeneeskunde haalde en in januari aan haar master gaat beginnen. “Die tijd kan ik mooi benutten om te trainen en wat vaker op concours te gaan.”

Zó relaxed

Watoeshi kan best heet zijn, maar was vandaag heel relaxed. Dat verraste de amazone. “Hij was zó relaxed en ik vergat een beetje te rijden. De dingen die normaal iets moeilijker zijn, waren nu makkelijker en wat normaal heel goed gaat, ging nu iets minder. Het was een beetje omgekeerd”, vervolgt Huberts. “De piaffe en passage zijn echt zijn sterkste onderdelen en daar hadden we nu 6,5-en en zevens voor. Maar ik de galop kon ik er nu heel fijn aan blijven rijden en scoorden we 7,5-en en achten.”

Pechfoutje in eners

Het enige smetje in de fraaie galoptour was een fout in de serie om de pas. “Dat was een pechfoutje. Toen ik de diagonaal opreed sprong Watoeshi gelijk een wissel. Daarna zette ik de serie in en die ging super, maar meer dan een vier en een vijf zat er helaas niet meer in.”

Alleen maar zitten

Het halthouden aan het einde van de proef is meestal niet het favoriete onderdeel van de enthousiaste Watoeshi. “Dat is altijd een beetje moeilijk maar inmiddels gaat het thuis heel goed. Hij wil zo graag en daarna wil hij dan niet meer stilstaan. De laatste lijn met passage, piaffe en passage is voor mij heel leuk. Ik hoef alleen maar te zitten”, zegt ze lachend. “Maar het halthouden daarna is iets moeilijker.”

Aegten wint Lichte Tour

In de gecombineerde rubriek Lichte Tour mocht Zinzi Aegten het oranje lint ophalen. Haar Prix St. Georges-proef met Black Diamond (v. Gribaldi) leverde 62,65% op. Denise van Alphen reed Enzo Ferrari (v. Jazz) naar de hoogste Inter I-score van 60,78%, goed voor de tweede plek. Wenda Welten en Firefly (v. Wynton) volgden met 60,64% op de derde plaats.

Merx en Van Gils aan kop in ZZ-Zwaar

De hoogste scores van de dag werd gereden in het ZZ-Zwaar. Lilian Merx en Darkhill (v. Uphill) wonnen de eerste proef met 68,86% en eindigden in de tweede proef als tweede met 67,33%. Hier won Loes van Gils met Davinci (v. Van Gogh) met 68,24%, die in de eerste proef tweede werd met 67,81%. In de eerste proef werd Guusje van Heeswijk met Desperado (v. Jazz) derde met 63,43%. In de tweede proef werd die plek bezet door Chanou Janssen en Black Jack (v. Florett As) met 63,57%.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl