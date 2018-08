Carlijn Vaessen en Marten Luiten op herhaling

Vaessen maakte vooral indruk met de galoptour, waarin ze nergens steekjes liet vallen en goede zijgangen en pirouettes toonde. In de drafreprise werden vooral de appuyementen hoog gepunt. In totaal kwam de amazone uit op 70,686%, genoeg om een kleine procent voor te blijven op de Duitse Alexa Westendarp met Der Prinz (v. Diamond Hit).

Hooge met twee paarden in top vijf

In het zes combinaties tellende deelnemersveld gingen de vierde, vijfde en zesde plaats naar twee Nederlandse amazones. Marjan Hooge behaalde met Eskara de Jeu (v. Jazz) 67,598%, een kleine procent meer dan met Ego Tripper Texel (v. Jazz). Rachelle Buining sloot de rij.

Luiten succesvol onderweg

Marten Luiten is goed begonnen aan zijn eerste jaar bij de junioren. In de individuele proef stelde hij Fynona gedurfd voor. Dat resulteerde weliswaar in een fout in de eerste uitgestrekte draf, maar zorgde er ook voor dat hij over de gehele linie hoge cijfers kreeg. Met 73,186% werd hij unaniem bovenaan geplaatst.

Schreur net buiten top drie

Het tweede prijzengeld in deze rubriek ging naar Spanje: Natalia Bacariza Danguillecourt stuurde de Hannoveraans-gefokte Dhannie Ymas (v. Don Crusador) naar 71,176%. Maybrett Schreur viel net buiten de top drie. Ze behaalde 67,892% met Florijn H (v. Sandreo).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl