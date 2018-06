Carlos Lopez oppermachtig in eerste manche GCL

Carlos Lopez was donderdagavond in de eerste manche van de Global Champions League niet te kloppen met zijn schimmel G&C Arrayan. De Colombiaan was zowat vierenhalve seconde sneller foutloos aan de finish van het 1,50-1,55m-parcours dan de concurrentie. Team Prague Lions pakte met twee foutloze ritten in de snelste tijd voorlopig de leiding na deze eerste omloop.