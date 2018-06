Carlos Pinto: ‘Jacadello is een klasse apart’

In tegenstelling tot de eerste selectiewedstrijden in Koningsbosch en Kronenberg, werd de wedstrijd in Meerlo op grasbodem verreden. Dat ging niet alle jonge paarden even makkelijk af. Bij de vierjarigen maakte Jacadello (Cascadello I x Loradnos) zijn favorietenrol wel helemaal waar. Met zijn enorme balans en instelling presteert hij op iedere bodem goed.

Uit het boekje

Juryleden Robinson Maupilar en Carlos Pinto waren vol lof en gaven hem een 8,7 voor het springen en een 9,0 voor het gaan in het parcours. “Jacadello is een klasse apart. Ik heb hem ook op eerdere wedstrijden in deze competitie zien springen en hij presteerde vandaag wederom uit het boekje. Hij heeft veel vermogen en balans, spring extreem goed met de schoft naar boven en laat zich heel makkelijk rijden. Voor ons met afstand het beste paard van de dag”, was Pinto enthousiast.

Delicaat

De Cornet Obolensky-zoon Just Cornet eindigde onder Johan Bergs op de tweede plaats met voor beide onderdelen een 7,8. “Een heel ander paard dan Jacadello, maar ook eentje met kwaliteit. Hij springt vlug van de grond en is nog iets delicater in de rijderij.” Anne-Marie Poels eindigde de goed springende Just Talente (Crunch x Carentino) op de derde plaats.

Vijfjarigen

De winnaar van de eerste twee wedstrijden voor de vijfjarigen, de Echo van ’t Spieveld-zoon Immanuel R, moest nu onder Robby Krowoza genoegen nemen met de vierde plaats en de overwinning laten aan Van Rixel en Happyness. “Dit paard springt niet op een spectaculaire manier, maar valt wel op met zijn vlugheid, vermogen en gemak. Hij lijkt heel intelligent en doet alles heel simpel en laat zich goed rijden. We hebben hem een 7,8 en een 7,9 gegeven”, vertelt Pinto over de winnaar.

Potentie voor grote werk

De als tweede geëindigde Harry (Caspar x Versailles van de Begijnakker) verdiende onder Anne-Marie Poels als enige een 8,0 voor het springen, naast een 7,4 voor de wijze van gaan. “Zeker een paard met potentie voor het grote werk. Hij springt met veel vermogen en is op dit moment nog wat groen in de rijderij.” Isabella HX (Diamant de Semilly x Libero H) – vorig jaar competitiewinnaar – viel op met haar goede balans in galop, bloed en vermogen.

Bron: Persbericht