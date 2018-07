Carola Sneekes wint NK op geleend paard, juniorengoud voor Lotte Geelhoed

Al jaren wordt er op de Hippiade gestreden om vele KNHS titels in de voltige, maar een echt NK voor de allerbeste voltigeurs van ons land was er nog niet. Daar is nu dus verandering in gekomen.

Feestje

Sneekes is blij met haar titel. “Ik ben er super blij mee, soms heb je zo een wedstrijd dat gaat alles in een flow. Dan ga je de ring in om er een feestje van te maken. Dat was dit weekend het geval.”

Game Boy

Sneekes kwam niet met haar eigen paard, maar met de ervaren Game Boy van Cynthia Danvers aan de start. “Mijn eigen paard heeft een lichte blessure, en met het oog op de wereldruiterspelen later dit jaar, wilden we geen enkel risico nemen. Om dezelfde reden zie ik ook van deelname af in Aken. We geven haar liever iets meer tijd.”

Kleine dingetjes

“Ik heb maar een paar keer getraind op Game Boy, maar dat is een heel fijn ervaren paard en wij liggen elkaar gewoon goed. Zijn galop lijkt ook wel op de galop van mijn eigen paard. Natuurlijk is het niet zo vertrouwd als op mijn eigen paard, maar het ging echt heel goed. Als Anky op een paard van Adelinde start komt ze zeker de proef goed door, maar als je echt een spetterend optreden wil, moeten ze langer een team vormen, zo is het bij de voltige eigenlijk ook. Het ging echt heel fijn, maar zo hier en daar zaten ook nog wel wat kleine dingetjes.”

Junioren en teams

Lotte Geelhoed mag zich Nederlands kampioen noemen in de klasse junioren. Op het paard Kjeld realiseerde zij een eindtotaal van 7,633. Bij de senioren teams ging de strijd tussen drie teams. Roy Rogers, onder leiding van Cynthia Danvers, maakte daarbij zijn favorietenrol helemaal waar. Het team van Groenendaal heeft zijn laatste wedstrijd gestart op het NK. Met hun paard Troubadour en Manon Swanenburg als longeur namen zij met de reserve titel waardig afscheid. Bij de junioren kwam alleen het team van Pothoven aan de start.

CVI1*

Gelijktijdig met het NK vond in Ermelo ook een CVI* plaats. Ashley de Haan won de junioren 1*-rubriek op het paard Desire met Sandra Jansen aan de longe. Heleen Brans en de Poolse Aleksandra Mazinska wonnen de Pas-de-Deux senioren rubriek met hun nieuwe paard Dutch Better Z, met Nienke de Wolff aan de longe. Mazinski won ook de senioren 1*-rubriek bij de solo’s op het paard Dutch Elliot Z met Nienke de Wolff aan de longe. De Fransman Nicolas Bretagne won bij de senioren heren op het paard Charlie W met Caroline Rabot aan de longe.

