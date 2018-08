De vijfjarige hengst Cascadello Boy RM (Cascadello x Balou du Rouet) van Syndicaat Rhein-Maas is via de Blom Cup aangewezen voor het (verkorte) verrichtingsonderzoek van 21 dagen. De reeds Hannoveraans goedgekeurde hengst werd eerder in de tweede bezichtiging (hengstenkeuring 2015) naar huis gestuurd, maar vanwege zijn mooie rondjes in Ermelo krijgt hij toch nog een kans op een KWPN dekbrevet.