Cathrine Dufour: ‘Een reservepaard achter de hand is ook mijn doel

Zoals verwacht baalt Dufour enorm van de blessure bij haar huidige toppaard. “De Wereldruiterspelen hadden dit jaar het grootste hoogtepunt moeten zijn, maar in plaats daarvan is het een teleurstellend einde van het seizoen geworden. Cassidy was in de vorm van zijn leven.”

Geluk

De amazone is zich er goed van bewust dat ze geluk heeft gehad met de Caprimond-zoon. Ze startte hem bij de junioren en young riders op meerdere EK’s, reed in 2016 op de Olympische Spelen en vorig jaar het Europees kampioenschap in Gothenburg. “In al die jaren heb ik hem nog nooit hoeven afmelden wegens een blessure.”

Niet meer afhankelijk van één paard

Toch is ze er van overtuigd dat dit niet het einde van zijn carrière is. “Hij is weer licht in training en wordt met de dag beter.” Dufour hoopt hem over twee jaar op de Olympische Spelen te kunnen rijden, maar wil dan niet meer afhankelijk zijn van één paard. “Ik hoop dat Bohemian een goede backup voor Cassidy wordt. Hij is pas acht jaar, maar extreem getalenteerd.”

Backup

In september start ze de Bordeaux-zoon in Flyinge. “In de zomer had de planning van Cassidy voorrang, maar ik kijk er erg naar uit om Bohemian weer te kunnen starten.” De ruin behaalde internationaal al meerdere scores boven de 70%. “Het zijn perfect zijn als ze elkaars backup kunnen zijn.”

Bron: Ridehesten