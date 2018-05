Cathrine Dufour: ‘Ik hing mijn TV in zijn stal’

De Deense amazone reed de ruin eerder al op verschillende kampioenschappen bij de junioren en young riders, maar moest altijd zorgvuldig plannen waar ze haar wedstrijden reed. “Cassidy kan er niet tegen om zichzelf of een ander paard op een groot scherm te zien. We eindigden daardoor één na laatste op ons internationale debuut bij de Senioren en daarna heb ik maar besloten bij TV in zijn stal te hangen. Hij was doodsbenauwd, maar inmiddels gaat het beter. Daarom heb ik het Wereldbeker-circuit ook eigenlijk niet meegereden. Ik vraag organisaties ook regelmatig of er een groot live-scherm in de baan hangt.”

Geen piaffe

In de training besloot Dufour op een gegeven moment bijna om het op te geven. “Hij leerde maar niet piafferen, het was een grote puinhoop. Het duurde bijna een jaar voor hij leerde op om de plaats te draven, hij snapte er gewoon niks van. Op een gegeven moment volgde in een training met Kyra Kyrklund het keerpunt.”

Bron: Horse & Hound