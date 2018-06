Cathrine Dufour wint eerste onderdeel Deens kampioenschap

Terwijl in Balve het Duits kampioenschap volop in gang is, strijden de Deense ruiters in Broholm om de titel. In de Grand Prix van donderdag eiste Cathrine Dufour met Atterupgaards Cassidy de overwinning op. Daniel Bachmann Andersen mocht zowel de tweede als vierde prijs in ontvangst nemen. KWPN-hengst Arlando liep onder Anna Zibrandtsen naar de derde plaats.