CDI Exloo: Robin Heiden met nieuw persoonlijk record op het podium

Op het toneel van het Europees kampioenschap U25 in Exloo, stond vandaag een internationale rubriek voor pony’s op het programma. Robin Heiden, die bezig is aan haar tweede internationale wedstrijd, zette met Colourfull Cannonbal (v. Can Dance) het beste Nederlandse resultaat neer: derde met een nieuw persoonlijk record en A-kaderscore van 72,286%.