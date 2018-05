CDI Lipica en CDI Pompadour van de kalender

Bij de afgelasting van het internationale dressuurconcours in Lipica zijn de recente rhinopneumonieuitbraken de reden. Aan Eurodressage laat de organisatie van het concours weten dat de recente uitbraken in Frankrijk hen hebben afgeschrikt.

Pompadour

De afgelasting van Pompadour werd al eerder bekend gemaakt. In 2016 vond het concours geen doorgang vanwege financiële problemen, in 2017 lukte het wel, maar in 2018 is de wedstrijd weer afgelast vanwege economische redenen.

“Als organisatie zijn we heel blij en trots dat we vorig jaar 21 landen hebben mogen verwelkomen, met 139 ruiters en 174 paarden. We hebben complimenten gekregen van de deelnemers en hebben kunnen laten zien dat we een dergelijk groot evenement konden organiseren”, laat de organisatie weten. “Het is dan ook heel jammer dat het bestuur de keuze heeft moeten maken om het evenement dit jaar te moeten annuleren vanwege economische gronden. Al onze hoop is nu gevestigd op het vinden van nieuwe sponsors en partners om ons in staat te stellen dit prestigieuze evenement in de komende jaren opnieuw te organiseren. ”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage/ GrandprixReplay