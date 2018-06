CHIO Rotterdam gaat vandaag verder met de CDI3* Grand Prix, die om 13:30 uur van start is gegaan. De Grand Prix kent een sterk deelnemersveld met een groot aantal KWPN-goedgekeurde hengsten. De gehele Grand Prix is te volgen via Clip My Horse (link onderin bericht). Adelinde Cornelissen reed Aqiedo als eerste starter naar 72,173%