Cecile Smit: ‘Ja, zo moet het’

“Dit was zijn vijfde keer ZZ-Zwaar. Op dit moment gaat Edmond heel fijn, maar hij moet nog krachtiger worden. We hebben altijd rustig aan gedaan met hem, maar inmiddels is hij negen en moet het toch een keer gaat gebeuren”, vertelt de amazone die de vos vorig jaar heeft kunnen kopen.

In de proef waar Smit derde werd met Edmond, won Nicky Snijder met zijn favoriet Game boy STH waarmee hij inmiddels ook goed ervoor staat in de selecties voor het NK. In de andere proef werd hij tweede achter Smit. Een andere combinatie die in het ZZ-Zwaar opviel, was Callista Leeuwerke met Santo’s Fatal-Love. Leeuwerke eindigde met deze zelfgefokte Lauries Crusador-nakomeling als tweede en derde.

Engie Kwakkel aan zet

In de Prix St. Georges ging Engie Kwakkel aan de leiding met Custom Zadels Eyecatcher, die voor Kwakkel haar comeback in de subtop betekende. Met een score van 68,16% was ze dik 3% beter dan Lianne van der Horst en Golden Eagle’s Envoy (v. Wonderboy) die tweede werden. Ellen Wynia bezette de derde plek met haar Chakakahn. Voor de Young Riders was er een apart klassement. Zoë Zwiggelaar won hier met Fidarsi Rossi.

De trainster van Cecile Smit, Laura Zwart, reed zelf succesvol mee in de Intermediaire I. Met haar twee Vivaldi’s Lumen Express en Lumen Dylan werd ze tweede en derde, achter Nathalie Vorenhout en Anna van de Haffriehoeve (v. Rindert 406).

Noordman beste in Grand Prix

Anouk Noordman was in Tolbert ook weer van de partij en pakte ruimschoots de zege in de Grand Prix met haar tuigpaardmerrie Zeronica. De Gelderse hengst Atze ging niet helemaal naar behoren waardoor de amazone besloot af te groeten. Smit mocht ook in deze rubriek naar voren komen om een lint in ontvangst te nemen. Met Bolero eindigde ze als tweede, al zat ze ruim 5% lager dan Noordman en Zeronica.

Uitslagen subtop Tolbert.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl