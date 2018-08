Greeve over Big Star Jr. KZ: ‘Een paard wordt sneller veroordeeld dan beoordeeld’

“Big Star jr. KZ is een zoon van olympisch kampioen Big Star uit een dochter van wereldbekerwinnaar Taloubet Z. Twee springfenomenen en daarmee waren de verwachtingen meteen heel hoog. De meeste mensen dachten dat hij als jong paard niet goed genoeg sprong. Maar je ziet nu maar weer. Een paard wordt sneller veroordeeld dan beoordeeld. Deze hengst doet het op een iets andere manier, maar hij springt wel heel veel nul. Door zijn voorzichtigheid toonde hij zijn vermogen niet direct, maar nu hij er vertrouwen in heeft springt hij dit heel makkelijk weg. Hij is nu negen jaar en ik denk dat er nog veel meer in zit. Dit zou zo maar eens de opvolger van Whitney kunnen worden. Hij heeft ook die super instelling.”

Uitslag

Bron: Persbericht