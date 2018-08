Cellato pakt dubbele winst bij zesjarigen

Paul Schockemöhle heeft de afgelopen jaren op Gestüt Lewitz gebruik gemaakt van de Team Nijhof-hengst Eldorado van de Zeshoek. In de eerste kwalificatieproef liepen twee Eldorado’s van Schockemöhle in de top. In de tweede kwalificatie moest Vincenz Schulze-Pröbsting opgeven met Eldorada PS, maar Elninou PS (mv. Nintender) zit er nog bij in de top van de tweede kwalificatie (3e in eerste groep) en ook Columbus PHE Exclusive (mv. Chacco-Blue) zit er nog bij (3e in de tweede groep).

Comme il faut

De derde groep was een echte Comme il faut-groep met nakomelingen van de voormalig Bundeskampioen op plaatsen 1 (Commano mv. Quidam de Revel), 3, 5 en 10. Meerdere paarden in de top van de kwalificatie vandaag heeft ook Casall (4), Chacco-Blue (3) en Numero Uno (2).

Diaron

Diarado leverde vorig jaar met toptalent Diaron (mv. Come On) de Bundeskampioen bij de vijfjarigen. Dit jaar werd diezelfde Diaron 5e in de eerste kwalificatie, vandaag 3e in de tweede kwalificatie – op naar een medaille in de finale.

Uitslag groep 1

Uitslag groep 2

Uitslag groep 3

Bron: Paardenkrant-Horses.nl