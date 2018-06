Chantal Nijpjes en Karen Nijvelt scoren in Lichte Tour

Twee weken geleden nam Chantal Nijpjes Bolero voor het eerst mee in de Lichte Tour. “Bolero staat ongeveer een half jaar bij me in training. Eerder dit jaar heb ik hem meegenomen in de ZZ-Licht en werden we onder andere nog vijfde in de kür op het Nederlands kampioenschap”, vertelt de amazone. “De ZZ-Zwaar heb ik overgeslagen en twee weken terug liep hij zijn eerste Prix St. Georges.”

Onzeker

De amazone is vooral te spreken over de draftour. “De draf is heel mooi af en dat zie je ook terug in de cijfers. De series ben ik echt nog wat mee bezig. In de training thuis neem ik af en toe de eners al mee en in de proef kan je merken dat hij daardoor nog wat onzeker is. Daar liet ik dus echt nog wel wat steekjes in vallen in de proef”, vervolgt ze realistisch.

Fijne instelling

De ruin werd door eigenaresse Marga van Subben aangekocht als leerpaard, maar zij vond het leuk als hij door Nijpjes in op Subtop-niveau werd uitgebracht. “Het is een heel fijn paard met een super instelling. Hij pakt de pirouettes bijvoorbeeld gemakkelijk op en loopt zijn zijgangen met veel souplesse door. De bedoeling is dat ik hem nog een tijd doorrijd, maar op langere termijn is verkoop is niet uitgesloten.”

Prijzen voor Voets en Overduin

In de Prix St. Georges ging het witte lint naar Sanne Voets en de Vivaldi-zoon Demantur N.O.P. Zij volgde met 64,26% net achter Nijvelt en Caramba. In de Intermediaire I nestelde Jenneke Overduin zich tussen Nijvelt en Nijpjes. De amazone bracht haar Sandreo-zoon Candreo aan start en reed een knappe 68,24% bij elkaar.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl