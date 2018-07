Chantal Nijpjes met babybuikje naar zege: ‘M’n jasje zit nu wel een beetje strak’

Chantal Nijpjes heeft Bolero, die ze rijdt voor een leerling, sinds december onder het zadel. Het duo ging van start in de klasse ZZ-Licht en schopte het afgelopen maart tot de finale op de KNHS Indoorkampioenschappen. “Bolero is een paard met een gouden instelling. En vooral voor de korte tijd dat ik hem toen reed heeft hij het super gedaan.”

Iets sturen

Vervolgens hield Nijpjes de ruin even thuis om daarna de overstap naar de Lichte Tour te maken. “Het sluiten gaat hem heel makkelijk af en we hebben vooral gewerkt aan de series. De vorige wedstrijd moest ik daarin nog iets sturen maar nu gingen die al veel vanzelfsprekender.”

Babypauze

Naast de overwinning in de Prix St. Georges behaalde Nijpjes nog meer succes. Met Corazon La Comtesse (v. Uptown) won ze met 72,75% de kür in het Z1 en morgen start ze met de hengst Checavara (v. Rubiquil) zowel in de Prix St. Georges als in de kür. Daarna gaat de amazone, die op 21 december is uitgerekend, met babypauze. “Vandaag was alvast een mooie afsluiting.”

Laatste concours

“In het begin van m’n zwangerschap moest ik veel overgeven maar nu voel ik me goed. Ik ben een paar kilo zwaarder geworden en ik merk het ook aan mijn lijf. En m’n jasje zit wel een beetje strak”, vervolgt Nijpjes lachend die dit weekend bezig is aan haar voorlopige laatste concours. “Zoals het nu gaat is het de bedoeling om thuis nog een maand door te rijden, maar ik ga ook naar m’n lijf luisteren. Ik kan nog de rest van m’n leven paardrijden.”

Doortrainen paarden

De training van de paarden wordt daarna overgenomen door tweelingzus Jessica en Kim Alting, die sinds twee jaar als stalamazone bij Nijpjes werkt. “Kim rijdt normaal gesproken vooral de jongere paarden maar toen Jessica zwanger was heeft ze ook al veel overgenomen. En ik kan het werk aan de grond en het lesgeven natuurlijk gewoon blijven doen.”

Van Wallenburg volgt

De rest van de top vier in de Prix St. Georges deed weinig voor elkaar onder. Merel van Wallenburg scoorde met Zip (v. Painted Black) 66,985% en mocht daarmee het rode lint ophalen. Met 66,544% volgden Vincent Bol en Baltimore (v. Johnson) op de derde plek. Maxime Osse en HemCell Estados (v. Krack C) noteerden de vierde score van 66,103%.

Inter I voor Bol

In de Intermédiaire I mocht Vincent Bol zijn tweede prijs van de dag ophalen. In deze proef reed hij zijn Johnzon-zoon Baltimore met 66,103% naar de overwinning. Jeske Bouwman en Enterprice (v. Ampère) werden tweede met 64,926%. Emily Wiskerke en Aristocraat maakten met 64,559% de top drie compleet.

Van Giessen en Van Ewijk winnen ZZ-Zwaar

In het ZZ-Zwaar wonnen Marijke van Giesen en Leontine van Ewijk allebei een proef. De eerste proef kwam op naam van Van Giesen met Genuine (v. Totilas) met een score van 66,214% . In de tweede proef eindigde het duo als derde met 63,714%. Die plek werd in de eerste proef bezet door Van Ewijk en Flaneur Ruisseau (v. Glasgow-w Vh Merelsnest) met 64,357%. In de tweede proef deed het duo er een schepje bovenop en won de proef met 65,500%. De rode linten waren voor Yael Reijnders met Ferrari (v. Jazz), 65,071% en Lisa van de Laar met Dropshot (v. Prestige VDL), 65,357%.

Kleijwegt en Zoutendijk

In de landenproef voor junioren ging de winst unaniem naar Suzanne Kleijwegt. Haar juniorendebuut met Finnländerin KS (v. Fidertanz) was goed voor 68,258%. Lisanne Zoutendijk en Kostendrukkers Davina (v. Johnson) wonnen met 63,971% de landenproef voor young riders.

