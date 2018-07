Chantal Regter blijft achter Daniel Coyle

Regter eindigde op de tweede plek, voor Ester Blekkink was de derde trede op het podium gereserveerd.

Het was spannend in de barrage. De acht deelnemers zorgden voor een mooie strijd, die keurig werd

opgebouwd. De Duitse Pia-Luise Aufrecht bleef met Cindy 1020 (v. Crawford 5) als eerste foutloos. Haar tijd, 46.00 seconden, werd twee ritten later door Ester Blekkink aan flarden gereden met It’s Easy (v. Nonstop): 43.82. Coyle dook daar weer onder met 41.74 seconden.

‘Net zo gretig als ik’

In de laatste rit haalde Chantal Regter alles uit Quilando (v. Quintender). Ze bleef wel foutloos, maar qua tijd kwam de Nederlandse niet verder dan 42.38. “Maar ik ben heel erg blij”, glunderde de amazone uit Assen na afloop. “Quilando heeft geweldig gesprongen. Gisteren won hij en nu opnieuw.”

Regter weet wel waar de winst in dit Pandriks Championat of Veeningen was blijven liggen. “Het

paard is net zo gretig als ik en dan moet ik hem inhouden. Dat heeft iets te veel tijd gekost, waardoor

ik die tijd van Coyle niet kon verbeteren. Maar het is echt een geweldig concourspaard. Prima

gesprongen, beide weken hier op CH de Wolden”, aldus de blije amazone na afloop.

Kuipers boekt twee overwinningen

Doron Kuipers greep zaterdagochtend de winst in de Eurohill Prijs, en pakte in de middag

opnieuw een eerste prijs. Hij was de beste in de Equifond Prijs, een rubriek over 1.35 m. Op Daegen Lalan (v. Cicero Z van Paemel) pakte Kuipers een duidelijke overwinning in een barragetijd van 34.09.

Alle uitslagen

Bron: CH De Wolden / Paardenkrant – Horses.nl