Charlotte Dujardin blijft winnen met Florentina

Met de zevenjarige merrie River Rise Nisa scoorde Charlotte Dujardin 79.53% en won daarmee afgetekend de Advanced Medium klasse. De dochter van Negro uit de Amsterdam-merrie Nicky debuteerde onlangs op dit niveau en haalde al 80% en 78%. De merrie is gefokt door Sarah Tyler Evans die haar nog steeds in haar bezit heeft samen met Dujardin. Nisa is een halfzus van Tatler (v. Ferro) die Charlotte Dujardin zelf nog in de Grand Prix reed voordat hij naar de Italiaanse Norma Paoli ging.

Grote overwinning in LT-kür

In de Lichte Tour kür op muziek zegevierde Dujardin met 78.792% op de KWPN-merrie Florentina IV. Het paar bleef Alice Oppenheimer en Headmore Davina (v. Dimaggio) zes procent voor. Dujardin is met de Vivaldi-dochter al succesvol onderweg. In april debuteerde het paar internationaal op CDI Zeeland Outdoor en won in de Lichte Tour meteen alle drie de proeven.

Kijk hier naar de winnende proef van Dujardin en de proef van Oppenheimer.



Klik hier voor de uitslagen.

Bron Facebook Charlotte Dujardin