Glamourdale weet volgens Fry wanneer het moet gebeuren. “Glamourdale is een genot om op dit soort wedstrijden te rijden. Hij doet er altijd een schepje bovenop als het moet gebeuren.” Fry is er zeker van dat de toekomst nog veel voor haar en Glamourdale in petto heeft. “Maar eerst maar weer eens met beide benen op de grond komen. Dit is geweldig.”

Lees ook:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl