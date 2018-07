Charlotte Fry in Britse U25 team voor EK

Gisteren schreef Charlotte Fry op haar Facebook-pagina hoe blij ze was met de selectie voor het U25-team voor het EK. De 22-jarige amazone zal de tienjarige Dark Legend aan de start brengen in Exloo. Fry is dit jaar weer succesvol onder weg met de Zucchero-zoon. In Leudelange won ze onlangs de beide U25-rubrieken. Vorig jaar was Fry zesde op het EK, toen bij de Young Riders.

Gallimore met Scandic-dochter

In Exloo wordt Fry vergezeld door de ook in Nederland woonachtige Claire Gallimore met de Scandic-dochter Annette Ballerina, Rebecca Edwards met Headmore Delegate (v. Dimaggio) en Ryan Todd met Charlex Eskebjerg (v. Carano).

Drie paarden op WK

Ook op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden is Charlotte Fry goed vertegenwoordigd. Hier rijdt ze voor het Britse team drie Van Olst-paarden. Bij de vijfjarigen de twee Everdale-zonen Inclusive en Iondale en bij de zevenjarigen de Lord Leatherdale-hengst Glamourdale.

Bron British Dressage/Paardenkrant-Horses.nl