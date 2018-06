Charlotte Fry stuurt KWPN-hengst Inclusive naar topscore op WK-selectie

Inclusive scoorde zowel voor zijn draf als galop een 8,9. Verder een 7,8 voor de stap, 8,5 voor de submission en een 8,8 voor de aanleg. De cijferlijst van Iondale bestond uit een 8,5 voor de draf, 7,2 voor de stap, 8,3 voor de galop, 8 voor de submission en een 8,2 voor de aanleg.



Dujardin wint zesjarigen

Bij de zesjarigen noteerde Charlotte Dujardin de hoogste score. Ze reed de merrie Hawtins San Floriana (v. San Amour) naar 86,20 met als hoogste cijfer een 9 voor de galop. In deze leeftijdscategorie bracht Charlotte Fry de bij het NRPS gekeurde hengst Don Joe (v. Diego) aan de start en eindigde met 74,20 punten als vierde. De combinatie nam vorig jaar deel aan het WK in Ermelo en behaalde toen 80,20 (18e) in het eerste onderdeel en 80,80 (10e) in de kleine finale.

WK-selectie

Deze wedstrijd geldt als selectie voor de Britse afvaardiging naar het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden in Ermelo.

Klik hier voor de uitslagen van de vijfjarigen.

Klik hier voor de uitslagen van de zesjarigen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl