Charlotty Fry niet te kloppen, Carlijn Huberts derde in Luxemburgse U25

Carlijn Huberts bracht Watoeshi dit jaar internationaal aan de start op Indoor Brabant, maar na Gothenburg vorig jaar augustus reden ze niet meer in het buitenland. In Luxemburg verschenen voor het binnenkomen en de wisselserie om de twee meerdere achten op het protocol en verder werden ze beloond met een hele rits zevens en 7,5-en. Daarmee kan de amazone terugkijken op een geslaagde rentree over de grens.

Ten Hoor zesde bij young riders

In de landenproef voor young riders zette Maaike ten Hoor, die bezig is aan haar eerste jaar in deze leeftijdscategorie, het beste Nederlandse resultaat neer. Zij reed Winder-Don (v. Don Primero) met 67,402% naar de zesde plaats. Vlak daarachter volgden Mieke Naberink en Chesspoint (v. Westpoint) met 67,108%. De Duitse Felicitas Hendricks schreef met Faible AS (v. Fürst Piccolo) de rubriek op haar naam (71,078%).

Geslaagd debuut De Groot

Amber de Groot maakte haar internationale debuut met de zesjarige Homemade (v. Hexagon’s Louisville) en reed gelijk de beste score voor Nederland bij elkaar. In de landenproef voor junioren kwam de score uit op 68,939% en de derde plek. Felice Blaauw en Tc Take It Easy (v. Florestan) volgden met 67,626% op de vierde plaats. Emma-Lou Becca hield de winst in eigen land. De Luxemburgse reed Komet 282 (v. K2) naar 71,263%.

Koch in top drie

Bij de pony’s hielden Jo-Anne Koch en Michelle Kramer zich goed staande tussen het Duitse dressuurgeweld. Koch noteerde met Beauty Star de derde score van 67,952%. Kramer stuurde haar Campsterhoven’s Baldato (v. Orchard Boginov) met 67,762% naar de gedeelde vierde plaats. De Duitse Michelle Heinsch won deze landenproef met de hengst Schierensees Don’t Do It (v. Fs Don’t Worry) met 69,571%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl