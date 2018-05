Charmeur nu helemaal van Witte

De hengst was tot voor kort in gedeeld eigendom van Barend Tamerus uit Schijf. “Barend was bereid om zijn deel aan ons over te doen. We hebben alle vertrouwen in Charmeur en verwachten dat deze hengst in de toekomst serieus mee kan doen. We zijn blij dat we Charmeur op deze manier kunnen behouden voor de Nederlandse sport. Voorlopig blijft hij in ieder geval onder het zadel van Madeleine”, aldus Nico Witte.

Meer dan 1.200 nakomelingen

Charmeur heeft bij het KWPN meer dan 1.200 nakomelingen, waarvan vier goedgekeurde hengsten (één Gelderse en één inmiddels geruinde). Hij werd in 2010 met 86,5 punten ingeschreven in het stamboek. Vervolgens won hij zowel als vier- als vijfjarige de Pavo Cup en ook nog de Hengstencompetitie in de klasse M.

Bron: KWPN