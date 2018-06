Chris Burton wint Event Rider Masters Arville op dressuurscore

De technisch moeilijke cross in Arville had veel invloed op het verloop van de wedstrijd. In de ERM 3* gaven vijf combinaties op en vijf gingen er niet van start. In de andere 3* kregen elf van de 40 ruiters problemen en moesten opgeven of werden gediskwalificeerd.

Enige zonder fouten

Chris Burton was de enige die zonder fouten door de cross en het springparcours kwam en won met de dertienjarige Westfaler Polystar de werdstijd met 23.60. Het gat met de nummer twee Laura Collett en London 52 was bijna tien punten. Collett klom met de Landos-zoon op van de achttiende plek na de dressuur. De derde plaats ging opnieuw naar Australië, naar Bill Levett en Shannondale Titan (v. Limmerick) die het zelfde puntenaantal als Collett had.

Collett leidster ERM-klassement

Na drie etappes in de Event Rider Masters gaat Laura Collett met 52 punten aan de leiding. De Britse wordt gevolgd door Chris Burton met 49 punten en Bill Levitt met 44 punten.

Griffiths wint 3*

Sam Griffiths pakte de overwinning in de andere 3* met het paard Gurtera Cher. Door zijn tijdfout in het springparcours kwam hij op gelijk aantal punten met Izzy Taylor, 33.0. De zege ging naar de Australiër omdat hij precies op de optimale tijd binnen kwam in de cross. Taylor kwam met Direct Cassino (v. Cassino) 0,3 seconden onder de tijd binnen. Ook hier ging de derde plaats naar Bill Levett met de KWPN’er Alexander NJ (v. Furore).

Hazeleger verspeelt topklassering

Stephan Hazeleger verspeelde zijn tweede plaats naar de dressuur en springen in de cross. Op zijn Dupon (v. Phin Phin) kreeg hij drie weigeringen in de cross en werd gediskwalificeerd. Janou Bleekman, de tweede Nederlandse in de 3*, gaf op nadat ze een tweede weigering kreeg in de cross met Caliari Kiko (v. Cobra).

Korte 2* voor KWPN’er Camelot

De korte 2* werd gewonnen door Ludwig Svennerstal met de Namelus R-zoon Camelot. De Zweed voegde geen strafpunten toe aan zijn dressuurresultaat en klom van plaats 20 in de dressuur naar de top van het klassement met 34.20. Het elfjarige fokproduct van C.C. Huisman uit Mookhoek liep zijn eerste wedstrijd onder Svennerstal. Daarvoor werd hij eerst gereden door Kelly Hermans en daarna op 3*-niveau door de Nieuw-Zeelandse Megan Heath.

Bron Eventing Nation/Paardenkrant-Horses.nl