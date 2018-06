Christa Larmoyeur: ‘Ik heb echt geen idee hoeveel levens Aston heeft’

Op de Subtop-wedstrijd in Haaksbergen stuurde Larmoyeur hem naar precies 70% in de Intermédiaire II. “Ik weet echt niet hoeveel levens hij heeft, dit is zo ontzettend boven verwachting en bijzonder”, verzucht Larmoyeur na haar rit.

Lasertherapie

Larmoyeur liet haar oogappel herstellen bij Iris Lobert van Equine Motion Institute, die stralend langs de kant stond in Haaksbergen. Lobert werkt onder meer met lasertherapie.

Formidabel en snel

“En ze doet alles anders dan dat wij normaal gewend zijn met een peesblessure. Ik heb me er echt helemaal aan over moeten geven en totaal op haar moeten vertrouwen. Na een paar dagen liet ze Aston al los in de paddock en na een paar weken stapte ze er zelfs al weer op. Als ik dan weer een filmpje doorgestuurd kreeg, hield ik m’n hart vast, maar het werkte. Het herstel ging formidabel en heel snel”, vertelt Larmoyeur.

Klein draadje

Lobert vult aan: “Door te behandelen met lasertherapie ontstaat er kort en makkelijk gezegd peesweefsel in plaats van littekenweefsel. En peesweefsel is bruikbaar. De blessure van Aston was heftig; de pees was bijna helemaal door. Het zat nog met een klein draadje vast, maar dat is precies genoeg.”

Genieten

Lachend vult Larmoyeur, die in Haaksbergen ook met haar andere paard Nora (v. Night and Day) na lange tijd weer aan de start verscheen, aan: “Het kan allemaal nog veel beter hoor, maar dit is ook al genieten. Ik had dit echt nooit durven dromen. Astons pees is nog steeds best dik, maar hij functioneert er heel erg goed mee. Hij heeft geen dag kreupel gelopen en is super fit. Hij wil het werk nog steeds heel graag doen, wie ben ik om dan alleen thuis te blijven rijden?”

Outdoor Bastards

Een paar weken geleden werd Larmoyeur benaderd door de organisatie van Outdoor Gelderland. “Of ik mee wilde rijden in het showblok Outdoor Bastards. Degene die het vroeg wist dat ik Aston weer in training had en zei: ‘kom je dan met Aston rijden?’ Toen dacht ik bij mezelf, als ik zoiets al overweeg, kan ik ook de ring weer in rijden. Thuis elke dag rijden is leuk, maar een doel hebben is nog veel leuker!”

Winst

Het werd een mooi feestje voor de amazone, de 70% bleek genoeg om de gecombineerde Zware Tour-rubriek in winst om te zetten. Met Nora realiseerde ze ruim 64%, waarmee ze tweede werd en Liseon Kamper nam de tweede positie in met haar elegante Dance Little Diamond (v. Valdez).

Marjan Hooge

Succes was er ook voor young rider Marjan Hooge, die in de gecombineerde Lichte Tour/young rider-rubriek vooral concurrent bleek van zichzelf. Ze bezette de hoogste posities in beide proeven met leeftijdsgenoten Ego Tripper Texel en Eskara de Jeu.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl