Christianne Goes: ‘Het kwartje lijkt gevallen’

Christianne Goes had zich vooral gefocust op het verbeteren van draf, die eerder zessen opleverde. “Daar hebben we nu zevens van kunnen maken. Het kwartje lijkt gevallen, ik ben er echt super blij mee!”, vertelt de amazone enthousiast. “Eerder was de draf een beetje simpel waardoor we op zessen bleven hangen. Ik dacht: ik probeer het gewoon en zet het gas erop. Dat pakte goed uit. Het was nu veel gedurfder.”

Volgende stap

De amazone kreeg van de jury als commentaar dat Bellissmo voor hogere scores in galop nageeflijker moet zijn. “Ik heb de video teruggekeken en denk dat als ik dat nog beter voor elkaar krijg, de punten vanzelf komen. Verder waren de pirouettes iets minder mooi. Jammer van die dubbeltellers maar de volgende stap is om ook daar zevens van te kunnen maken.”

Nooit zeker

Goes kocht de Florencio-zoon nadat ze hem als vierjarige in de halve finale van de Pavo Cup zag lopen. “Hij was toen behoorlijk lastig maar ik vond het een goed paard en dacht het wel te kunnen fixen”, blikt ze lachend terug. “Hij heeft kwaliteit zat maar kan heel kijkerig zijn. Dat gaat wel steeds beter en ik heb het gevoel we zijn op de goede weg zijn. Maar bij hem weet je het nooit zeker.”

Internationaal

Het duo scoorde eerder in de Lichte Tour geregeld boven de 65 procent en kwam ook internationaal aan de start. “Floris is heel sensibel en hij is indoor minder op z’n gemak. Van de winter hebben een dipje gehad en het vertrouwen was er een beetje uit. Toen hebben we een stap teruggedaan en eerst weer aan de basis gewerkt. Het doel voor nu is meer controle en weer boven de 65. Daarna wil ik hem graag ook weer internationaal meenemen, de buitenlandse concoursen zijn echt enorm leuk.”

Klaassen volgt

In deze gecombineerde rubriek Lichte Tour werd Iris Klaassen tweede. Haar Intermédiaire I-proef met Denzel B (v. Jazz) leverde 61,912% op. De Inter I van Jessica van Vulpen en Everton (v. Tango) werd beloond met 60,956% en de derde plek.

ZZ-Zwaar zeges voor Reijnders en Van Wijk

In de ochtendgroep ZZ-Zwaar vond het jurykoppel slechts drie proeven een winstpunt waard. Yael Reijnders en Ferrari (v. Jazz) wonnen de eerste proef met 62,00%. Lorraine van den Brink en D’ Amour De Landetta (v. Sandro Hit) werden tweede met 61,50%. Myrna van Wijk en haar achtjarige Oldenburger Soerikov (v. Sanzio) wonnen de tweede proef met 60,357%.

Van Veen en Kok aan kop in tweede groep

Esmee van Veen won de eerste proef van de middaggroep. De amazone, die met Featherlight (v. Wynton) pas kort in het ZZ-Zwaar uitkomt, reed 63,786% bijeen. Lotte van Mook en Daydream M (v. Sir Donnerhall) volgden met 61,143% op de tweede plaats. De tweede proef kwam op naam Danielle Kok en Casmir (v. Casantos) met 64,714%. Hier was het rode lint met 62,00% voor Cynthia Ophuijzen en Cubanita (v. Valdez).

Uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl