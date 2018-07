Revanche voor Cornelissen: Approved naar 85 punten

Na het najaarsonderzoek werd Approved in Oldenburg voorgesteld en verdiende daar zijn goedkeuring. In De Wolden liet de hengst zien over drie kwaliteitsvolle basisgangen te beschikken en toonde juist over een fijne rijdbaarheid te beschikken.

Dream Boy-zoon op twee

Een opvallende nummer twee in de selectie: Jester’s Dream (v. Dream Boy) onder Marrit Reusien. Trea Mulder-Dolsma fokte de donkerbruine ruin uit een merrie van de Friese-hengst Tietse D. Jester’s Dream overtuigde met een fijne draf met goed gebruik van het achterbeen en een voorbeen dat mooi uit de schouder komt.

Ex aequo

Drie vierjarigen verzamelden 82 punten. Peter Wetzelaer had daarvan twee paarden onder het zadel: Joule Sollenburg (Electron x OO Seven) en Just Mickey (Lord Leatherdale x Negro). Annabel Rootveld stelde derde met 82 punten voor: de donkerbruine Jersey Shore (Rock Forever I x Fidertanz).

Kwaliteit

In totaal verdienden maar liefst vijftien vierjarigen een ticket voor Ermelo. Slechts vier verdienden geen groen licht.

Adelinde Cornelissen met Approved:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl