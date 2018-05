Cocksdorp Texel verkocht aan Belgische Young Rider Hannelore Beckers

Cocksdorp Texel werd gefokt door W. Van der Linde en is al jaren onder het zadel bij Lotje Schoots. In 2014 werd de combinatie Nederlands Kampioen Z2. In 2017 was de combinatie succesvol in de Grand Prix en behaalden ze enkele eerste plaatsen.

Beckers

Hannelore Beckers heeft in 2017 naast het Belgisch Kampioenschap bij de Young Riders ook overwinningen behaald op het CDI van Le Mans en in de Beker van België.

Sinds dit jaar start ze Lichte Tour en werkt ze aan een overstap naar de Grand Prix U25. Cocksdorp Texel moet haar hier in de toekomst als ervaren Grand Prix paard bij gaan helpen.

